Lovaggá ütötték a Queen gitárosát, kitüntették a miniszoknya és a forrónadrág kitalálóját

III. Károly első alkalommal osztott kitüntetéseket.

A szigetországban az elmúlt évtizedekben rendszerint újév előtt, illetve II. Erzsébet júniusi születésnapján osztották ki a lovagi címeket, illetve a különböző fontos kitüntetéseket. A királynő halála után ez a feladat a III. Károly néven trónra lépő fiára szállt, akinek nevében szombaton egy 1707 nevet tartalmazó listát publikáltak.

A sorban néhány kisebb-nagyobb meglepetés is látszik:

a Queen gitárosa, Brian May lovagi címet kapott, a női labdarúgó EB-n győztes brit csapat kapitánya, Leah Williamson a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatát (OBE) kapta, a miniszoknya és a forrónadrág egyik kitalálójának tartott kilencvenkét éves divattervező, Mary Quant pedig a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagja lett.

A listán az orosz-ukrán háború is nyomot hagyott: mostantól a lovagi cím női megfelelőjét jelentő

Dame előtaggal büszkélkedhet Melinda Simmons és Deborah Bronner, az Egyesült Királyság kijevi, illetve moszkvai nagykövete is.