Az ítéletidő ellenére is tódultak az új Avatar-filmre az amerikai nézők

James Cameron Avatar: A víz útja című filmje karácsonykor még akkor is vonzotta az embereket a mozikba, amikor hatalmas téli vihar tartotta otthon a közönséget. A szélsőséges időjárási viszonyok az Egyesült Államok nagy részét fagyos hőmérséklettel, erős széllel és hótakaróval sújtják, ami hozzájárult a mozik látogatottságának csökkenéséhez. A mozitulajdonosok számára ez különösen kiábrándító a 2022-es év vége, mivel az ünnepi szezonra támaszkodnak a látogatottság tekintetében. Az ítéletidő, valamint a COVID, az RSV és az influenza megbetegedésekkel kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt három új film (a Babylon, az I Wanna Dance With Somebody c. Whitney Houston-életrajzi film, valamint a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság című animációs film) sem szerepelt jól a pénztáraknál, az új Avatar azonban rácáfolt a várakozásokra, írja a Variety.

Az Avatar: A víz útja még a kedvezőtlen körülmények ellenére is stabil számokat hozott, a vártnál többet, 64 millió dollárt keresett a hétvégén, hétfőt is beleszámítva pedig 90 millió dollárt. A Disney és a 20th Century eredetileg 56 millió dolláros bevétellel számolt a hétvégén és 82 millió dollárral a négynapos ünnepek alatt. A film azonban karácsonykor erősebb forgalmat produkált. Ezekkel a jegyeladásokkal együtt, amelyek 52 százalékos visszaesést jelentenek a bemutató hetéhez képest, az Avatar: A víz útja amerikai összbevétele 287 millió dollárra rúg.

Ez azt jelenti, hogy az Avatar folytatása eddig 855,4 millió dolláros globális bevételt ért el, amivel 2022 ötödik legnagyobb bevételt hozó filmje lett, mindössze tíz nap után a mozikban. Az év végére a 350 millió dolláros költségvetésű film az 1 milliárd dolláros bevételi határt szeretné elérni, ezt a határt csak két másik filmnek, a Top Gun: Mavericknek és a Jurassic World: Világuralomnak sikerült idén elérnie.