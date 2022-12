Prosztatarákkal küzd Tim Commerford, a Rage Against The Machine basszusgitárosa

Prosztatarákkal diagnosztizálták Tim Commerfordot, a Rage Against The Machine basszusgitárosát, írja a Lángoló a Spin magazin interjúja alapján. A zenész már tavasz óta tud a diagnózisról, de csak most döntött úgy, hogy nyilvánosan is beszél a küzdelméről. A zenekar tavaszi turnéja előtt el is távolították Commerford prosztatáját.

Elmondta azt is: a betegségét véletlenül fedezték fel, életbiztosítást akart kötni, ehhez végeztek el rajta vizsgálatokat, így derült ki a baj, sürgősen meg is műtötték. Az interjúban a zenész arról is beszélt, mennyire megviseli mentálisan is a betegség.

A prosztatarák nagyon, nagyon, nagyon kemény dolog, mert kapcsolódik a szexualitáshoz. Nehéz ettől elvonatkoztatni, és amikor ebbe a helyzetbe kényszerülsz, az egy brutális lelki utazás. Próbáltam támogató csoportokat találni, de nehéz megtalálni az embereket, és nehéz erről beszélni. És ami a dolog fizikai részét illeti, soha nem éreztem még ilyen fájdalmat, mint amivel a műtét utáni fizikai szenvedés járt. Fémlemezek vannak a fejemben, donorszervek a testemben. Rengeteget kínoztam magam életemben sportokkal, bringázással és általában ezzel az életmóddal, és mindig azt gondoltam, hogy nagyon magas a fájdalomtűrő képességem, de ez a szarság térdre kényszerített. És miután elmúlt a fizikai fájdalom, még mindig nem igazán tudtam felállni, hiába edzek és teszem a dolgomat, a lelki sérüléseim súlyosak. Nagyon nehéz tartani magam, hogy ne omoljak össze

– fogalmazott.

Az interjú előtt csak a zenész barátnője, zenésztársai és közeli barátai tudtak a betegségről. Commerford végül akkor döntött úgy, hogy beszél a betegségéről, amikor egy tévéműsorból megtudta, hogy Andy Taylor a Duran Duranból ugyanebben a betegségben szenved. Egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét jól sikerült, és megfékezte a betegséget, a zenész most igyekszik minél jobb formában tartani magát, emellett pedig intenzív dalszerzéssel és zenéléssel foglalja le magát.