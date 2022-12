A színpadról menekítették ki az énekesnőt, miután bombariadót fújtak egy amerikai színházban

Az amerikai Milwaukee-ben adott koncertje kellős közepén lépett oda két biztonsági őr Patti LaBelle amerikai énekesnőhöz, majd karon ragadták, és levitték a színpadról, miután az előadás helyszínéül szolgáló színház bombafenyegetést kapott – írja a CNN. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen látszik, ahogy a 78 éves énekesnő mit sem sejtve kommunikál a közönséggel, amikor két öltönyös férfi lép oda hozzá, még egy ingerült „várjon”-felkiáltást is nekiszegez az őt a színpad hátulja felé terelgető biztonsági őrnek, ám aztán gyorsan eldobja a kezében szorongatott csokrot, és elsiet velük a többi zenésszel együtt. A közönség soraiban többen nevettek a jelenet láttán, láthatóan nem sejtették, hogy komoly helyzetről van szó.

A Milwaukee-ban található Riverside színházat bombafenyegetés miatt kellett kiüríteni, az énekesnő után a nézőket és a személyzetet is evakuálták. A bevárosi színház körül hatalmas volt a rendőri készültség, a környéket lezárták. Az épületet K9-es bombakereső kutyákkal fésülték át, és később megerősítették, hogy nem találtak robbanószert. A bombafenyegetés eredetét még vizsgálják, a rendőrség későbbre ígért tájékoztatást az ügyben.

My love goes out to you Patti Labelle. You tried to make it such a loving and joyful holiday and someone had to ruin it for you #pattilabelle #Milwaukee #riversidetheatre #threat pic.twitter.com/VBRqANgA3D

— Sunshine ⁷ 🌻 (@sunny_seokkie) December 11, 2022