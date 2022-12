Elkaszálták a Michael Keaton visszatérését hozó új Batman-filmet

Az idősebb Bruce Wayne ebben képezte volna ki az utódját.

Az elmúlt időszakban egymás után röppentek fel a hírek arról, hogy a DC lassan új Batman-filmmel áll elő, abban pedig Gotham hősét újra Michael Keaton alakítja majd.

Az idősödő Bruce Wayne-t, illetve az általa kiképzett utód első lépéseit is bemutató film megszületésének esélyei most a nullára csökkentek – hangzott el a The Hot Mic with Jeff Sneider and John Rocha című műsorban.

Sneider szerint a DC új vezetői nemes egyszerűséggel behúzták a kéziféket, így a kultikus Tim Burton-filmben Batman bőrébe bújó Keaton nem kap lehetőséget a visszatérésre, a film tervét pedig elvetik.

A meglepő fejleményekről beszámoló Collider szerint ez persze nem jelenti azt, hogy sosem láthatunk majd hasonló filmet, arra azonban minden bizonnyal még sokat kell várni.