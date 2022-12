Armin van Buuren és Hardwell is jön a Balaton Soundra

Bejelentették az első neveket a jövő évi Balaton Sound fellépői közül: Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike és Hardwell is a headlinerek között van.

A világ legjobbjait soroló DJ Mag Top 100 lista legelőkelőbb helyeiről is érkeznek fellépők a Soundra, amely 2023-ban június 28-tól július 1-ig tart

– idézi Filutás Annát, a fesztivál projektmenedzserét az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény. Az első nevek közt szerepel a trance gyökerekkel rendelkező Armin van Buuren, és más világhírű dj-k, köztük Dimitri Vegas & Like Mike, a KSHMR és a Vini Vici is. Eljön Zamárdiba Robert Etheridge, azaz Dimension, az egyik legkülönlegesebb brit elektronikus zenei előadó, akit a tánczene új hullámának különleges szereplőjeként emlegetnek, miután első kislemezét követően gyorsan nevet szerzett magának a drum&bass színtéren. Hosszú kihagyás után indul turnéra és jön a Soundra is Hardwell, Hollandia és a világ egyik legnépszerűbb dj-producere. Érkezik Joel Corry brit dj, producer és televíziós személyiség, az MTV Being Joel Corry című digitális sorozatának sztárja. Szintén elfogadta a Sound meghívását Kungs, a francia dj és zenei producer, aki az ausztrál funk trió, a Cookin’ on 3 Burners dalának feldolgozásával robbant be a köztudatba. Fellép továbbá az Ofenbach, a Párizsból induló dance-pop duó is.

A közlemény szerint a jövő évi fesztivál ismét nemcsak esti koncerteket ígér, hanem minden mást is: lesz vízben táncolós splash party, matracos csobbanás, koktélozós beach klub a legjobb magyar dj-k zenéivel, extravagáns divatbemutatók és külföldi utcaszínházak felvonulása. Az egészségtudatos látogatók techno jógával és más sportprogramokkal vezethetik le a hosszú éjszakákat.

A szervezők közölték: a B my Lake fesztivál jövőre is a Balaton Sound szerves részeként jelentkezik, hamarosan bejelentik az underground stílusok, a techno, a tech-house vagy a minimál house fellépőit is.

A bejelentéssel egyértelművé vált, hogy az idei veszteséges év ellenére a Balaton Soundot megtartják – szemben a szervezők másik sikerfesztiváljával a Volttal, amelyről már korábban bejelentették, hogy jövőre elmarad. A Sziget Zrt. vezetője nyáron arról beszélt, hogy mindkét fesztivál veszteséges volt, de míg a Sound csak kis mértékben maradt el a várakozásoktól, addig a Volt esetében ez már kritikus mértékű volt.