Életrajzi film készül Bruce Lee-ről, az Oscar-díjas Ang Lee rendezi

Bruce Lee legutóbb Tarantino nosztalgikus filmjében, a Volt egyszer egy… Hollywoodban tűnt fel a vásznon egy rövid – és rá nézve nem túl hízelgő – jelenet erejéig, ami kisebb felháborodást is váltott ki a hozzátartozók és rajongók körében. Most azonban a filmtörténet legnagyobb harcművész-ikonja megkaphatja az árnyaltabb megközelítést, hiszen életrajzi filmet készít róla a Sony, ráadásul nem is akárki ül majd a rendezői székben, hanem a Tigris és Sárkány, a Túl a barátságon és a Pi élete Oscar-díjas rendezője, Ang Lee. Bruce Lee-t a tervek szerint a rendező fia, Mason Lee alakítja majd, aki a Másnaposok 2-ből lehet ismerős a vígjátékfolytatások rajongóinak.

Bruce Lee mindössze 32 éves volt 1973-ban bekövetkezett halálakor, de néhány filmjével kitörölhetetlen nyomott hagyott Hollywoodon és a globális popkultúrán.

Sem teljesen amerikainak, sem teljesen kínainak nem fogadják el, Bruce Lee hidat képezett Kelet és Nyugat között és népszerűvé tette a Kung Fut világszerte, a harc tudósa és ikonikus előadóművész, aki egyaránt forradalmasította a harcművészeteket és az akciófilmet

– írta közleményében Ang Lee, akinek régi vágya válik valóra a Bruce Lee-filmmel. A rendező pályája nemcsak díjakban és kritikai elismerésekben bővelkedik, de kasszasikerekben is, igaz, legutóbbi akciófilmje, a nagyrészt Budapesten forgatott Gemini Man elhasalt, és elég csapnivaló is volt.