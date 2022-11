Azt állította egy lap, hogy Edison sárból is képes ételt gyártani, világszerte hittek neki

Thomas Alva Edisont (1847-1931) sokan már életében is a világ legnagyobb feltalálójaként emlegették, hiszen az üzletember az Egyesült Államokban 1093, a világ különböző részein pedig 2332 szabadalmat jegyzett be. Ezeket sokszor más feltalálókkal, illetve mérnökök egész sorával együtt fejlesztette ki, így valójában nem kizárólag ő maga állt az újítások mögött, bár a dicsfényből sokszor csak neki jutott.

A húszas évei végére kialakult képet a médiával való jó kapcsolata, sőt, lassan kialakuló szimbiózisa táplálta: a lapok egy idő után rájöttek, hogy Edison nevével mindent sokkal jobban el lehet adni, így sokszor olyan tudományos eredmények kapcsán is felmerült a neve, amihez valójában semmi köze sem volt.

A valójában tehát leginkább találmánygyárat üzemeltető üzletemberként emlegethető Edison nevét egyetlen lap sem használta azonban olyan sikerrel, mint a The New York Graphic, ami 1878. április elsején megjelent számában egy hihetetlen felfedezésről számolt be:

a mindössze sárból, vízből és levegőből dolgozó ételautomatáról.

Az eszköz – ami a riportot jegyző újságíró, William Croffut szerint a teljes emberi fajt képes lesz majd megetetni – az írás szerint Edison óriáslaboratóriumában, az alig két évvel korábban megnyílt Menlo Parkban született meg, ahol az újságírónak egy egész ebédet sikerült elfogyasztania:

előbb erdei szalonkát kóstolt, majd egy kávészerű italt próbált ki, végül pedig egy édes, krémes, zselés desszertet kapott.

Az asztalnál a lakoma közben maga a feltaláló is feltűnt, aki miután kijelentette, hogy a Graphic a kedvenc lapja, magáról a gépről is mesélt, ami

nem egyszerűen csak az egész világot képes megetetni, de az állatokat is megmenti a szükségszerű levágástól, sőt, a gazdáknak sem kell többé lélekölő és megerőltető munkát végeznie.

Edison mindehhez hozzátette:

– olvasható az Atlas Obscura által megtalált cikkben.

Az írás később önmagát is leleplezte, hiszen a legutolsó mondatban Croffut arról írt, hogy hirtelen felébredt a délutáni szunyókálásból, így az egész sztori csak egy ebéd utáni álom volt, ezt az apró információt a legtöbben azonban már nem vették észre, így a találmány híre rövidesen a világ legtöbb országában felbukkant, Edisonhoz pedig a gép árát tudakoló levelek tömegei érkeztek.

A classic #AprilFoolsDay prank: In 1878, the NY Daily Graphic announced Thomas Edison’s newest invention: a “food creator” that produced meat, vegetables, and wine from nothing but dirt and air. Edison joined in, adding it could also turn “cornmeal into gold dust.” pic.twitter.com/o5Sb9D27Xp

— Abbott Kahler (@AbbottKahler) April 1, 2021