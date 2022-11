Meghalt a Keresztapa producere, Gray Frederickson

Nyolcvanöt éves volt.

November 20-án, prosztatarákban elhunyt az Oscar-díjas filmek megszületéséből fontos részt vállaló Gray Frederickson. A férfi nyolcvanöt éves volt – írta meg a Variety.

Szülőhelyét, Oklahomát a világ filmiparának térképére felhelyező, így sokszor az oklahomai film keresztapjaként emlegetett férfi a Lausanne-i Egyetem elvégzése után Rómában kezdte meg a produceri pályáját, rövidesen pedig a Jó, a rossz és a csúf producereként vált széles körben ismertté.

Ennek forgatásán kötött élethosszig tartó barátságot Clint Eastwooddal, aki mellett a filmipar legnagyobbjaival is jó kapcsolatot ápolt, hiszen Francis Ford Coppola Keresztapa-trilógiájának első darabjában társproducerként, míg a másodikban producerként vett részt, de az Apokalipszis most megszületéséből is fontos szerepet vállalt.