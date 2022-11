A Bagossy Brothers mellett magyar zenészek egész sora állítja színpadra a kedvenc magyar meséinket

A nem csak színművészként, de rendezőként is jegyzett Szabó Simon ötlete nyomán a magyar mesevilág kedvenc meséit dolgozzák fel az ország legismertebb zenekarai és színművészei – olvasható az erről szóló sajtóközleményben.

A november 5-én, a Papp László Budapest Sportarénában bemutatkozó Heted7Dalokban miniprodukciók követik majd egymást, felidézve a mesék varázslatos bensőséges világát, ahol rengeteg bölcsesség, útmutatás és szórakozás rejlik.

A Magyar Népmese Napján, szeptember 30-án bejelentett előadás különleges látványvilággal, zenés formában repíti majd vissza a felnőtteket a gyerekkorukba, a legkisebbeknek pedig jszerű formában meséli majd el a legkedveltebb történeteket.

Az ősbemutatót filmre is rögzíteni fogják, majd a végeredményt számos platformon közzé kívánják tenni – mondta el Szabó Simon, aki hozzátette:

A dalokat elküldjük a rádióknak, remélve, hogy akár slágerek is lehetnek belőlük. Később, az aktuális produkciók létrejöttét dokumentumfilmként is rögzítjük, illetve az adott mese történetét, eredetét, és értékeit meseszakértőnkkel is megbeszéljük.