Mindenkiből lehet műgyűjtő, csak néhány szabályt érdemes tudni hozzá

Hogyan legyünk gyűjtővé? És milyen a jó befektetés? Ezekre a kérdésekre adunk választ.

A műkerekeskedelem a legtöbbek számára rejtélyekkel teli területnek tűnik, pedig néhány egyszerű szabály betartásával mindenki örömöt találhat benne, sőt, a legegyszerűbb befektetési módok egyikeként, rövid idő alatt hasznot is hajthat.

A BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. művészeti igazgatója, Fertőszögi Péter szerint olyan tárggyal érdemes kezdeni, ami közel áll hozzánk, mert ezeket jó nézni vagy használni, viselni a jövőben. Érdemes az aukciós tételek közül választani, mert itt már eleve válogatott tárgyak tűnnek fel, amiket a szakértők előre megvizsgáltak.

Az árverésre bocsájtott tételekhez értékbecslés is tartozik, ami nem elhanyagolható tényező, hiszen ez segítséget jelent abban, hogy ár-érték arányban megfelelő döntést tudjunk hozni. Az aukcióknak, illetve a különböző művészeti galériáknak persze nem ez az egyetlen kézzelfogható pozitívuma, hiszen az eladók garanciát adnak arra vonatkozóan is, hogy a megvenni kívánt festmény, váza, vagy épp bármilyen tárgy eredeti, sőt, egy-egy komolyabb tétel esetén teljes dokumentációt is kapcsolnak a tételhez, amiben a mű megszületésének körülményeiről, az alkotóról, vagy akár a korábbi tulajdonosokról is újat tudhatunk meg.

De hogyan döntsük el, hogy mibe is fektessük a pénzünket?

A válasz egyszerű, olyan tárggyal kell kezdeni, ami közel áll hozzánk, így a lakberendezés iránt érdeklődők egy szép szoborral, vázával, vagy akár egy fotellel is indíthatnak, a gourmet-k előtt ott a lehetőség egy szép porcelántárgy, étkészlet vagy ezüst kiegészítők megvásárlásához, a divat szerelmeseit pedig a régi órák mellett az ékszerek is csábíthatják a gyűjtőszenvedély felé.

Vannak persze olyanok, akiket a gyártó, a tervező, vagy a tárgy mögötti történet vonz: itthon kevéssé ismert, magyar származású designerek munkáit, fontos államférfiak kéziratait, autodidakta festők képeit, vagy épp a saját hobbijukhoz kapcsolódó tárgyakat gyűjtik.

A legtöbben hosszútávú befektetésként tekintenek a műgyűjtésre, ehhez azonban tisztában kell lenni a világ műkereskedelmében éppen aktuális trendekkel, valamint látni kell, hogy a jövőben várhatóan minek fog hirtelen emelkedni az értéke.

Ezt számos dolog befolyásolja: a festészet és a kerámia területén az alkotók aktuális művészettörténeti megítélésének ismerete például kulcsfontosságú, más ágakban pedig többek közt az adott tárgy állapotának, anyagának és gyakoriságának ismeretében kell dönteni. Fokozottan igaz ez az ékszerekre, órákra, illetve a nemesfémekből született műtárgyakra, amiknél a különböző anyagok és a drágakövek világpiaci ára is fontos árképző tényező.