Nagy Ervin élete egyik legnehezebb szerepének nevezte Zámbó Jimmyt

Hatalmas kihívást jelentett Nagy Ervin számára Zámbó Jimmy megformálása, aki szerint talán még sosem volt még rajta ekkora nyomás egy szerep miatt. A színészt a Blikk kérdezte a hamarosan az RTL+ streamingszolgáltatásán debütáló új sorozatról, A Királyról, amely tíz epizódban meséli el az énekes élettörténetét.

A színész a szereppel kapcsolatos legnagyobb félelmének azt nevezte, hogy mivel nagy mennyiségű archív felvétel maradt fenn Zámbóról, és a nézők ehhez fogják mérni majd az alakítását. Hisz benne, hogy sikerült megtalálnia a megelelő színészi eszközöket a hiteles játékhoz, amelynek köszönhetően a nézők jó esetben azt a szempontot is elfelejtik, mekkora a külső hasonlóság a színész és a zenész közt.

Zámbó megformálásához azt próbálta megtalálni, mit kompenzált a zenész a zűrös életvitelével: „Nagyon banális és emberi megfejtésre jutottam, valamiféle kielégíthetetlen szeretetéhségre és az elismerés örökös hajszolására.” Nagy úgy véli, hogy az énekes elsősorban édesanyjának akart megfelelni, akitől gyerekkorában nem kapott elég szeretetet. Azt is fontos tulajdonságának tartja, hogy Zámbó mindig magas hőfokon izzott, a környezetéből vagy imádatot, vagy gyűlöletet váltott ki, nem maradhatott mellette semleges az ember.

Nagyon alaposan utánajártam a karakterének, rengeteg energiát fektettem a felkészülésbe is, hiszen pontosan tudtam, hogy színészként igen kockázatos elvállalni a Jimmy-sorozat címszerepét. De azt is éreztem, hogy ha sikerül hitelesen megformálni, komoly szakmai teljesítményt is jelenthet ez az alakítás. A Zámbó Jimmyről szóló filmet mindenki meg fogja nézni, az is, aki rajongott érte, és az is, aki nem. Mindenkinek lesz róla véleménye. Óriási a nyomás, ilyen kitettségben talán még egy szerepem kapcsán sem voltam soha