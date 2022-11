Jason Momoa ezúttal egy talk show-ban vetkőzött ágyékkötőre

Az Aquaman sztárja Jimmy Kimmelt lepte meg a törzsi öltözöttel.

Jason Momoa nemrég Jimmy Kimmelhez látogatott új filmjét, az Álomországot (Slumberland) promótálni – a műsorvezető kisebb meglepetésére a filmben viselt jelmezében. Mesélt friss, tradicionális hawaii fejtetoválásáról, mely elég fájdalmas módon, két és fél óra alatt készült el, és a családja védelmét szimbolizálja, de azt is megosztotta a Kimmellel, hogy azért kapott szerepet Lebron James mellett közös Nike-reklámjukban, mert Eddie Murphy nem ért rá.

A 4. percnél aztán az a felkapott felvétel is előkerült, amin a színész egy tangaszerű alsóban horgászik. Mint kiderült, a malo nevű ruhadarabot készülő sorozata, a hawaii történelmi tematikájú Chief of War miatt viselte. Hamarosan azt is elárulta, hogy azóta szívesen hordja ezt a különleges (és állítása szerint igen kényelmes) ruhadarabot, így a közönség nagy örömére le is dobta ruháit, hogy élőben is megmutassa.

Momoa új filmje, az 1905-ös képregényre alapuló Álomország November 18-án érkezik a Netflixre.