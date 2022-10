Budapestre hozza az ukrán háború poklát az Oscar-jelölt rendező

Budapesten is bemutatják az Oscar jelölt rendező, Jevgenyij Afinyevszkij ukrajnai háborúról szóló dokumentumfilmjét, a Szabadság tűz alatt: Ukrajna szabadságharcát, amely a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválnak (BIDF) köszönhetően jut el Magyarországra.

Ráadásul nemcsak a film, de a rendező és a film két kulcsszereplője, Natalia Nagorna háborús tudósítónő, és Hanna Yurkina is a fővárosba érkezik a filmmel, akikkel a vetítések után a felnőtt és diák közönség is találkozhat és beszélgethet.

Hogyan törhetett ki ez a tragikus háború? Hogy történhetett meg Európa közepén, békés emberekkel egy békés országban? Tényleg most, vagy valójában már nyolc éve kezdődött el, csak egyszerűen nem vette észre a világ?

– ezekre a kérdésekre keresi a választ Afinyevszkij dokumentumfilmje, aki „nemcsak a Putyin által szított háború szörnyű valóságával, hanem az agressziót elszenvedő hétköznapi emberek személyes történetein át az igazi hősiességgel, és a demokratikus értékek diadalával is szembesíti a nézőt” – áll a film ismertetőjében.

Az 1972-ben Kazanban született, jelenleg az Egyesült Államokban élő Afinyevszkij több tucat nemzetközi díjat nyert el korábbi filmjeivel. A szíriai polgárháborúról szóló Cries from Syria című 2017-es filmjét négy kategóriában jelölték Emmy-díjra, az ugyancsak Ukrajnával és az orosz-ukrán feszültséggel foglalkozó – a 2014-es kijevi Maidan téri tiltakozásokat nyomon követő és a Freedom on Fire voltaképpeni előzményének számító – Winter on Fire című alkotását pedig 2016-ban Oscar-díjra jelölték.

A filmet kétszer vetítik november 2-án és 3-án a Mammut moziban.