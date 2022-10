Életrajzi film készül Maria Callasról, Angelina Jolie kapta a főszerepét

Nem tudni, mikor kezdődik majd a forgatása.

A legendás operaénekesnő, Maria Callas (1923-1977) nélkül a modern opera arca is egészen más lenne, hiszen a New Yorkból indult, görög származású nő alig két évtizedes karrierje során számtalanszor vette be a világ legnagyobb operaházait, vagy épp botrányai miatt került a magazinok címoldalára.

Viharos életét több film is megpróbálta feldolgozni: Franco Zeffirelli fiktív eseményeket is bemutató munkája, a Mindörökké Callas (2002), illetve A Maria Callas-sztori (2017) című dokumentumfillm után most Hollywood is nekifut a feladatnak, sőt, a címszerepre az elmúlt időszakban főként magánélete miatt emlegetett Angelina Jolie-t nyerték meg.

A Variety híre szerint a Diana hercegnő életéről szóló Spencer, illetve a Jacqueline Kennedyről szóló Jackie rendezője, Pablo Larrain által jegyzett új film Callas utolsó, Párizsban töltött éveit mutatja majd be:

a nő ekkorra már rég visszavonult az operaházak színpadáról, és csak kisebb koncerteket adott, illetve hangversenyeken tűnt fel.

Az 1977-ben, ötvenhárom évesen elhunyt szopránénekesnő tragédiáját a film a Spencer forgatókönyvírója, Steven Knight munkáján át mutatja majd be, aki régóta várt már arra, hogy két legnagyobb szerelme, a film és az opera előtt egyszerre hódolhasson.

A film forgatásáról, illetve a premier időpontjáról egyelőre semmit sem lehet tudni, de a premier ideális esetben is csak 2024 első felére várható.