Szex, drogok és Johnny Depp lánya az Eufória alkotójának új sorozatában

A The Idol a végletekig szexualizált popzene kulisszái mögé enged bepillantást, Lily-Rose Deppel a főszerepben. A hipnotikus képi világ ezúttal is Rév Marcell munkáját dicséri.

Csak nézzek bele a kamerába és dugjak meg mindenkit Amerikában?

– teszi fel Lily-Rose Depp a költői kérdést a The Idol friss előzetesében, amelyben egy élvonalba betörni vágyó énekesnőt alakít. A The Idol le sem tagadhatná, hogy Sam Levinson, az Eufória alkotója áll mögötte, hiszen ugyanaz az agyonesztétizált dekadencia sugárzik minden egyes képkockájából, igaz, ezúttal nem egy kisvárosi gimiben, hanem a Los Angeles-i popszcéna mélyén járunk. Johnny Depp lánya mellett játszik a sorozatban igazi popsztár is, a The Weeknd művésznéven ismert Abel Tesfaye egy kokain fűtötte wellnes gurut alakít, aki azt tanácsolja mentoráltjának, hogy ne bízzon meg senkiben, mert Los Angeles a szörnyetegek találkozóhelye (a következő pillanatban persze a bizalmát kéri).

A már az előzetesben is érvényesülő hipnotikus képi világ amúgy Rév Marcellnek is köszönhető, aki Sam Levinson állandó alkotótársa, és nemrég operatőri Emmy-díjat kapott az Eufória egyik epizódjáért. A The Idol valamikor jövőre érkezik az HBO Maxra, íme a friss előzetes: