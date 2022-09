A magyar piacot is meghódítják a nyugat slágerkönyvei

Izgalmas és letehetetlen slágerkönyvek, amelyek már a londoni és New York-i olvasóközönséget is meghódították. Ezeket lapozzák a nagyvárosok metróin és a parkokban is, most pedig Magyarországot is meghódítják. Ezek a Central Könyvek legújabb kötetei.

Bonnie Garmus első kötetes szerző, főállásban szövegíró és kreatív igazgató, dolgozott a technika, az orvostudomány és az oktatás területén is. Első regénye, a Minden kémia szinte a megjelenése pillanatában ikonikussá vált, vezeti az eladási listákat és mindenki odavan főszereplőjéért, Elizabeth Zottért. Ahogy a Vezércselből Beth Harmon, úgy nyűgözött le Elizabeth Zott is az intellektusával, őszinteségével és ellentmondást nem tűrő egyéniségével. Ez a történet azoknak az okos lányoknak szól, akik nem hajlandók ostobának tettetni magukat – így ajánlja a regényt Rachel Yorder írónő. És valóban: a tudósból tévésztárrá váló Elizabeth arra bátorítja a nőket, hogy igenis borítsák fel a status quót. Nem csoda, hogy a legnagyobb filmforgalmazók már most sorban állnak a könyv megfilmesítésének jogáért. Aki Bridgetonékat szereti, egyszerűen odalesz a Hozományvadász hölgyek kézikönyvéért. Sophie Irwin, szintén első kötetes szerző regényét már magyar megjelenése előtt felfedezték maguknak a hazai bloggerek, most pedig a fordítást is mindenki a kezébe veheti. A már több mint harminc országban megjelent regény főhősének, Kitty Talbotnek mihamarabb pénzre van szüksége – pontosabban egy vagyonos férjre. Az apja tekintélyes adósságot hagyott maga után, és a lánynak mindössze három hónapja maradt, hogy megmentse a családját az anyagi csődtől. Kitty soha nem riadt vissza a kihívásoktól, így ebben a szorult helyzetben is feltalálja magát: összecsomagol, és elindul egész Anglia legkíméletlenebb hadszíntere, a londoni bálok világa felé. A Central Kiadó által gondozott könyvek sorában Stefanie London A tacskó Pradát visel című regénye nem csak a címében rokon a világhírű regénnyel, melyből népszerű filmadaptáció is készült. A regény húgát egyedül nevelő főhőse egy csúfos social media gikszer után kutyacsőszként próbálja megkeresni a napi betevőt és a kamaszlány balettkurzusainak árát, a felügyeletre váró tacsi pedig személyiségben kísérteties rokona az Anna Wintour ihlette Miranda Priestlynek. Amikor már egy hete hurcolja kutyajátszóházba, állatmédiumhoz, meg még ki tudja, hova kezdi gyanítani, hogy a tacskó inkább ugat, mint harap – és ez a gazdájára, Theo Garrisonra is igaz. A férfi mizantróp, megközelíthetetlen és átkozottul jóképű… A Central Könyvek gondozásában megjelent három mű mellett itt egy ráadás: a világhírű író és gondolkodó, Yuval Noah Harari, a Sapiens című bestseller szerzőjének legújabb kötete a kiskamasz olvasókat vezeti be az emberiség őstörténetébe. A Világ urai – Így hódítottuk meg a Földet című könyv nyelvezetének és a részletgazdag képeknek köszönhetően úgy élhetik az ifjú olvasók a történelmet, ahogyan eddig soha. Ahogy a fülszöveg is mondja: mi, emberek nem vagyunk olyan erősek, mint az oroszlánok, nem úszunk olyan jól, mint a delfinek, szárnyunk pedig egyáltalán nincsen. Akkor mégis hogyan hódítottuk meg a Földet? Hát úgy, hogy van egy szuperképességünk: a történetmesélés. A kötet Magyarországon a Lampion Könyveknek köszönhetően jelent meg.