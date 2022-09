Halász Judit a nyaralásán balesetezett, de törött lábbal is színpadra állt

Halász Judit egy ausztriai kirándulás során szenvedett balesetet augusztusban, ami után kórházba is szállították. A vizsgálat során derült ki, hogy eltört a lába.

A nyaralás utolsó napján sikerült baleseteznem. Egy télen sípályaként működő helyen voltunk, és – sajnos – a lejtőn lefelé egy kavicson elcsúsztam. Akkor még nem is gondoltam, hogy nagy a baj, mert nem fájt annyira, ám az ottani kórházban csináltak CT-t és röntgent is, ami egyértelműen mutatta a törést. Szerencsére nem mozdult el a csont, de itthon kaptam egy szép kis gipszet, ami néhány nap múlva már le is kerül