Roger Waters tavasszal Budapestre jön

Pink Floyd-klasszikusok és új dalok is elhangzanak majd.

Roger Waters öt év szünet után újra Budapesten lép fel. A Pink Floyd egykori alapítója 2023. április 23-án az MVM Dome-ban ad koncertet This Is Not A Drill című európai turnéja keretében. A negyvenállomásos koncertsorozat jövő márciusban Lisszabonban indul és tizennégy országot érint – közölte a szervező Live Nation az MTI-vel.

A koncerteken húsz dal csendül fel a Pink Floyd és Roger Waters klasszikusaiból, többek között az Us & Them, a Comfortably Numb, a Wish You Were Here és az Is This The Life We Really Want?. Emellett bemutatkozik Waters új, The Bar című szerzeménye.

A produkcióban Roger Waters énekel, valamint gitáron, basszusgitáron és zongorán játszik, Jonathan Wilson, Dave Kilminster és Jon Carin gitározik (utóbbi billentyűs hangszereket is megszólaltat), Gus Seyffert basszusgitározik, Robert Walter billentyűzik, Joey Waronker dobol, mellettük Shanay Johnson és Amanda Belair vokálozik, Seamus Blake pedig szaxofonozik.

A This Is Not A Drill rock and roll és filmes élmény, amelyet a terem közepén lévő színpadon adunk elő. Egyben vádirat a korporatív disztópia ellen, amelyben mindannyian a túlélésért küzdünk. Cselekvésre szólít fel, hogy szeressük, védjük és osztozzunk értékes és egyensúlyát vesztett otthonunkon, ezen a bolygón. A show tucatnyi dalt tartalmaz a Pink Floyd aranykorszakából, számos újabb darab mellett

– idézték Roger Waterst a közleményben.

A 79 éves zenész 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. A basszusgitáros-énekes 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött közte és a többi tag között a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour gitáros, Nick Mason dobos és Richard Wright billentyűs vitte tovább. Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten. Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el.

Waters szólópályafutása során négy stúdiólemezt és egy operaalbumot készített. Többször koncertezett Magyarországon, legutóbb 2018 májusában a Papp László Budapest Sportarénában. Us + Them című koncertfilmjét 2019-ben a hazai mozik is vetítették.