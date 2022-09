Cher véletlenül egy haszonállathoz hasonlította az elhunyt II. Erzsébet királynőt

A csütörtökön, 96 évesen elhunyt II. Erzsébet királynő előtt az elmúlt huszonnégy órában számtalan híresség rótta le a tiszteletét – így tett Cher is, az énekesnő azonban a posztjában kellemetlen hibát vétett.

Az Independent híre szerint az uralkodóval 1988-ban, illetve 2001-ben is találkozó sztár a rövid megemlékezésében ugyanis nem csak arról írt, hogy a elhunytnak milyen jó volt a humora, illetve hogy a találkozásukkor az milyen érdeklődőnek látszott, de hozzáfűzte:

Az ökör emoji helyett Cher valószínűleg a kecskére (🐐) gondolt, hiszen a goat az angol szlengben egyben a minden idők legjobbja, azaz a Greatest Of All Time rövidítése.

A továbbra is a hibás emojit tartalmazó bejegyzés itt olvasható:

Am Sad About The Passing Of Queen Elizabeth II.I Had Honor Of Meeting Her.

I Was In Long Line of Ppl

Waiting 2 Meet Her,Yet

When She Got 2 Me,She Asked Me Pertinent Questions,& Seemed Genuinely Interested In Talking 2 Me.I’m Proud She Was a🐂& Happy She Had a Great Sense Of Humor

— Cher (@cher) September 8, 2022