Októberre visszakaphatja a jogosítványát az Edda ittasan balesetet okozó dobosa

A népligeti kézilabdacsarnok építési területét határoló kerítését tarolta le tavaly májusban az Edda dobosa, Hetényi Zoltán, aki akkor két korsó sör után ült a volán mögé, így a jogosítványát is bevonták.

Rövidesen azonban újra volán mögé ülhet – írja a Blikk, ami a zenészt is megszólaltatta. A cikk szerint a férfi az okmányt október elejétől használhatja majd újra, hiszen mostanra túl van a vezetési és KRESZ-teszten, és már csak három találkozója van hátra egy pszichológussal, akinek az a feladata, hogy eldöntse, valóban alkalmas-e a vezetésre.

A dobos a Blikknek arról beszélt, hogy

alkoholmentes sörön kívül többé semmilyen italt nem fogyaszt majd, a hibáját pedig belátja, sőt, tanult belőle.

Az ötvenkét éves zenész a mögötte álló közel másfél évről is ejtett néhány szót:

Nem tudtam normálisan közlekedni. Vonaton és BKV-n utaztam, taxit hívtam, illetve a céges autónk egy sofőrje vitt el ide-oda. Kemény időszak áll mögöttem. 30 évig vezettem egyfolytában, majd keddről szerdára azt mondták, hogy többé nem tehetem. Ez azért elég nagy szívatás volt, igaz, magamnak köszönhettem. A terheit még most is nyögöm, a kocsim után még 2,2 milliót ki kellett fizetnem a lízingcégnek. Most új autót kell majd vennem.