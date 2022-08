Budapest, Bécs, és Hollywood jegyében rendezik meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont

Szeptember 13. és 18. közt számtalan legendás film kerül újra a mozivászonra.

A fesztivál évről évre olyan filmtörténeti gyöngyszemeket hoz el a magyar közönségnek, amelyeket sem előtte, sem utána nem lehet nagyvásznon látni – közölte az MTI-vel a rendezvénysorozatot szervező Nemzeti Filmintézet (NFI).

A Film Maraton idei helyszínei a Toldi Mozi, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Szent István-bazilika előtti Szent István tér, illetve a Francia Intézet lesznek: a nyitónapon az Uránia Nemzeti Filmszínházban láthatja a közönség az Oscar-díjas Kertész Mihály egyik remekművét, a Creole királyt, amely főszerepében Elvis Presley élete legjobb színészi alakítását nyújtja Walter Matthau mellett.

A Szent István téren, a szabad ég alatt nézhetik újra a nézők a negyven éve bemutatott Szárnyas fejvadászt, illetve itt vetítik a Macskafogót is, amelyet a legkisebbeknek Safranek, Teufel vagy Grabowski álarcban élvezhetnek. Szintén a Szent István-bazilika előtti óriásvásznon lesz látható a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjével A tolonc című, 1914-es Kertész Mihály-film Jászai Marival a főszerepben és az amerikai filmművészetet megreformáló Szelíd motorosok is, aminek operatőre az 1956-ban kivándorolt magyar Kovács László volt. Az alkotó visszatérő szereplője lesz az idei Film Maratonnak, hiszen látható lesz tőle a Célpontok, Az utolsó mozifilm is, illetve a róla és barátjáról, a Hollywoodban szintén csodás karriert befutó Zsigmond Vilmosról szóló Nincs szükség feliratra: László és Vilmos című dokumentumfilm.

Az esemény számtalan alkalmat ad az alkotókkal való találkozásra is: idén eljön Budapestre a Cannes-i Filmfesztivál és a Lumiere Intézet igazgatója, Thierry Frémaux, aki élő narrációjával mutatja be le a Lumiere! – A kaland kezdete című filmjét. A Dögkeselyűt András Ferenc rendező és Ragályi Elemér operatőr fogja felvezetni, a Napló gyermekeimnek vetítésén Bánsági Ildikó vesz részt, Galambos Erzsi első filmszerepéről, a Csendes otthonról mesél majd a film vetítése előtt, míg a Sziget a szárazföldön előadásán Ember Judit rendező, illetve Ragályi Elemér köszönti a nézőket.

A hatvanöt éves Pannónia Filmstúdió animációs remekműveit kísérő beszélgetésben mindezek mellett Ternovszky Béla és Orosz István rendezők, Bacsó Zoltán operatőr és Kő Edit gyártásvezető mesélnek kulisszatitkokat az egykori legendás filmes műhelyről.

Kertész Mihály gazdag hollywoodi és azt megelőző pályafutásának alkotásaiból is bő merítést nyújt az idei program: műsorra tűzik a Hét tenger ördögét, a Tengeri farkast, A botrány szelét, a Casablancát, a már említett A toloncot, illetve a Bécsben felvett Az ifjú Medardust is.