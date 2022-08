Élőszereplős King Kong-sorozaton dolgozik a Disney+

A kezdeteket mutatja majd be.

A Variety híre szerint újabb moziszörnyről fújják le a port a tengerentúlon: a Disney+-nál ugyanis folyik egy élőszereplős King Kong-sorozat elkészítése, ami egyelőre még csak korai tervezési fázisban jár, premieridőpontja így nem ismert.

Az egyelőre ismeretlen epizódszámmal, de jó eséllyel hosszú évadokon át kacskaringózó történetfolyamként elképzelt történet a kezdeteket mutatja majd be, így végre fény derülhet az óriásgorilla születésének körülményeire, illetve felfedezési helye, a Koponya-sziget rejtélyeire is.

A készülő munka alapját Merian C. Cooper közel százéves regénye, az 1933-as mozifilmet is inspiráló King Kong adja majd, az eddig ismeretlen szálakat pedig a stand-up komikusként is jegyzett író, Joe DeVito írja meg.

A Netflixnél mindeközben a Skull Island című animációs sorozaton dolgoznak, az Apple pedig a tucatnyi szörnyet felvonultató, főbb szerepeibe Kurt Russell-t és fiát, Wyatt Russell-t helyező Godzilla and the Titans-t készíti épp, így a következő időszakban némi túlzással úton-útfélen találkozhatunk majd a nagyra nőtt emberszabásúval.