Alig ért véget az idei, már árulják is a jövő évi Sziget-jegyeket

Miközben a Hajógyári-szigetet még aligha állították vissza a héten véget ért idei Sziget után, már árulni is kezdték a bérleteket a jövő évi szigetelésre, amelynek így aztán az időpontja is nyilvános: 2023. augusztus 9 és 14. között lesz jövőre a fesztivál. Most pedig csak negyvennyolc órán át, augusztus 20-a délelőtt tízig él az az akció, amelyben kedvezményes, szuper-korai áron vehetik meg jövő évi Sziget-bérleteiket azok az optimista rajongók, akik szerint jövő nyáron még fesztiválozáson fog járni az eszük.

A kedvezményes sima bérlet kétszázhetvenöt euróba kerül, ami jelenleg kicsivel több, mint száztizenegyezer forint, de ha valaki biztosra menne, akkor a VIP bérletét is megválthatja most, rongyos négyszázkilencvenöt euróért, ami nagyjából kétszázezer forintnak felel meg. Ezzel együtt a fesztivál szervezői szerint ennél az árnál már csak drágábbak lesznek a bérletek később, ám hogy mennyivel, azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Idén a teljes heti bérlet ára százhúszezer forinttól indult, ha az ember nem jó előre vette meg.