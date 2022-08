Egy kiskutyát is leadtak a Sziget talált tárgyak osztályán

A Sziget történelme során adtak már le mankót, tolószéket, művégtagot, idén pedig a többi között egy kiskutyát vittek be a talált tárgyak osztályára – írja a Borsonline.

Hamarosan leolvasásra kerül majd a chip-je, már ha van benne, de nem kezdjük el hirdetni a különböző felületeinken, mert tényleg nagyon aranyos, és félő, hogy sokkal több gazdája is akadna, mint azt gondolnánk – nyilatkozta a portálnak Tóth Tibor, a Sziget szervezőirodájának szolgáltatási vezetője.

A szakmai vezető azt is elmondta, mint minden évben, idén is a mobiltelefonjukat hagyták el a legtöbben, de sokan vesztették el a bankkártyájukat és az irataikat is.

A visszaszolgáltatási rátánk nyolcvan százalék feletti, ami erős sikernek mondható. Mi tényleg minden fórumon keressük a tulajdonosokat, és nem nyugszunk bele, ha ő maga nem jelentkezik

– tette hozzá.