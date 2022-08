Peter Jackson hipnózissal akarta elfeljteni, hogy dolgozott A Gyűrűk Ura-filmeken

Ő is úgy szerette volna látni a trilógiát, mint egy egyszeri rajongó.

Annak is megvannak a hátrányai, ha az ember az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb filmtrilógiájának rendezője. Legalábbis erről tanúskodik Peter Jackson nagy szívfájdalma, amiről a Hollywood Reporter podcastjában beszélt:

Miután elkészültünk A Gyűrűk Ura-filmekkel, mindig annak a szerencsétlen személynek éreztem magam, aki sosem láthatja ezeket a filmeket szűz szemmel. Mire eljutottak a moziba, én már öt-hat éve bennük éltem. Hatalmas veszteség volt számomra, hogy nem láthatom őket úgy, mint bárki más. Egyszer komolyan fontolóra vettem, hogy elmegyek egy hipnotizőrhöz, hogy hipnózissal felejtesse el velem a filmeket és azt a hat-hét évnyi munkát, amit beléjük fektettem, így én is élvezhessem őket

– mesélte Jackson, aki beszélt is ez ügyben egy Derren Brown nevű brit mentalistával, ő pedig lehetségesnek is tartotta a dolgot. Ennek ellenére végül nem került sor a hipnózisra és a Hollywood Reporter szerint nem is valószínű, hogy működött volna egy ilyen léptékű irányított memóriavesztés.

Az interjúban szóba került az Amazon hamarosan induló Gyűrűk Ura-sorozata is, Jackson kifejezetten örül, hogy ezt végre ő is szimpla nézőként élvezheti majd. Persze ebbe is be akarták vonni, de végül sosem küldték el neki a forgatókönyvet.