Sean Paullal, a Clean Bandittel és a Balaton legnagyobb tűzijátékával tér vissza Zamárdiba a STRAND Fesztivál

Augusztus 18-21. között tizedszerre nyitja meg kapuit Zamárdiban a STRAND Fesztivál, a MOL Nagyon Balaton egyik fő eseménye. Idén nem egyszerűen csak visszatér Zamárdiba a STRAND Fesztivál, de a szervezők a megszokott színvonalú nemzetközi kínálattal készülnek a négynapos Balaton-parti programra. Zamárdi Nagystrandja idén is világsztároknak ad otthont. Fellép Sean Paul, a Clean Bandit, Alvaro Soler és a francia house DJ, Kungs, a Cleand Bandit, a Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tom Walker, Sam Feldt és the Stickman Project is.

Sean Paul legutóbb 2019-ben járt volna Magyarországon, ám akkor betegségre hivatkozva lemondani kényszerült fellépését. A jamaikai rapper rajongói így az idei STRAND Fesztiválon pótolhatják az elmaradt koncertélményt. Az idén máris új dallal, az „Everything But You”-val jelentkező Clean Bandit brit elektropop-trió már többször adott Magyarországon koncertet, Alvaro Solert azonban eddig mindössze egy alkalommal hallhatta élőben a hazai közönség, augusztus 20-án igazi ünnepi fiesztát várhatunk tőle. A még mindig csak 25 éves Kungs pedig a David Guettát követő francia house DJ-k új generációját képviseli majd a fesztiválon

A külföldi neveken túl 50-nél is több hazai előadónak is biztos helye van már az augusztus 18-21. között megrendezett STRAND Fesztivál programjában. A két évvel ezelőtti mezőny olyan nevekkel bővült, akik már főszerepet kaptak a programban, ilyen Azahraih, Dzsúdló, vagy éppen a Carson Coma.

A 18. születésnapot a STRAND Fesztiválon saját nappal ünnepli a Halott Pénz és közönsége: 18 koncert és program várja a Halott Pénz Fesztivál vendégeit augusztus 20-án Zamárdiban. Mások mellett Krúbi, a ByeAlex és a Slepp, Dzsúdló és a hiperkarma, tábortűz és kertmozi is szerepel az egész napos programban, amelynek része a Balaton legnagyobb tűzijátéka is.

A STRAND Fesztivál ad otthont az ország első Podcast Fesztiváljának. Az izgalmasnak ígérkező program célja, hogy a STRAND fesztivál négy napján, augusztus 18 és 21 között, napi két sávban hívják meg a hazai podcast világ legjobbjait egy, a helyszínen kialakított látványstúdióba, melynek a fesztiválozó közönség élőben, a podcastok lelkes hallgatói pedig online, vagy utólag lehetnek részesei.

Ebben az évben új sorozatot indít útjára a Hajógyár és a STRAND Fesztivál. A LEGENDÁK produkció keretében velünk élő legendák évtizedek óta szeretett dalait dolgozzák fel fiatal és népszerű zenészek, az eredeti szerzőkkel, előadókkal együtt. Az alkotómunkát a Hajógyár csapata dokumentálja, és a hajogyar.hu-n megjelenő Bár Turné című műsorban mutatja be a közönségnek, míg a klipszerű live act videók az előadók YouTube csatornáján fognak megjelenni a dalpremierekkel egyidejűleg. A dalokat pedig – a legtöbb esetben exkluzív, közös koncert keretében – a STRAND Fesztiválon hallhatják élőben a rajongók. Az idei STRAND Fesztiválig hat dal születik újjá, de a Hajógyár és a STRAND sorozat 2023-ban is folytatódik!

Teljes program: https://strandfesztival.com/hu/

Jegyvásárlás: https://strandfesztival.com/hu/jegyek/category/entry-ticket