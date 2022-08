James Franco alakítja Fidel Castrót egy készülő filmben

James Franco amerikai színész fogja játszani Fidel Castrót a Kuba Alinája című független filmben, mely a kubai diktátor lázadó lányáról szól – jelentették be a film producerei. A rendező olyan karaktert keresett, aki fizikailag hasonlít Fidel Castróra, és rendelkezik az ő karizmájával is – nyilatkozta csütörtökön az AFP-nek John Martinez O’Felan producer. Martinez kijelentette, hogy végleges döntést hozott James Franco szerepét illetően, azután, hogy több latin-amerikai és hispán származású színészt is számba vett.

A 44 éves színész most tűnik fel második alkalommal egy produkcióban azt követően, hogy 2018-ban szexuális zaklatásról és visszaélésekről érkezett bejelentés személyével kapcsolatban. James Francót négy régebbi tanítványa vádolta azzal, hogy zaklatta őket a meztelen filmjelenetekben. A 127 óra című filmjéért 2011-ben Oscar-díjra jelölt színész egy múlt decemberben adott interjújában elismerte, hogy egyes diákjaival volt szexuális kapcsolata.

A Kuba Alinája című filmet Miguel Bardem rendezi, aki Javier Bardem spanyol színész unokatestvére. A filmet Kolumbiában forgatják augusztus 15-től – közölte Martinez O’Felan. Castro lányát, Alina Fernandezt Ana Villafane alakítja, míg Fidel Castro egykori nagy szerelmét, Natalia Revuelta Clews-t az argentin Mia Maestro formálja meg. A most 66 éves Alina Fernández 1990 óta él száműzetésben. Miamiban lakik, a kubai rendszer ellenzője. Életrajza Fidel az apám: Castro lázadó lányának emlékiratai címmel jelent meg, írja az MTI.