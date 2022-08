Remake készül a 80-as évek klasszikusából, az Országúti diszkóból

Jake Gyllenhaal főszereplésével remake készül az Országúti diszkóból, az 1989-es akcióthriller-klasszikusból, amit Patrick Swayze tett naggyá. Gyllenhaal egykori MMA-harcost alakít majd, aki egy – ki hitte volna? – országúti diszkóban dolgozik kidobóként, ám hamarosan mindenféle rejtélyes eseményekkel kell megküzdenie. A film a ’89-es eredetihez képest Missouri államból Florida Keysbe helyezi át a helyszínt, a projektet az Amazon jegyzi, a rendező Doug Liman (Mr. és Mrs. Smith, A holnap határa, A Bourne-rejtély) lesz, a producer a Mátrixot is tető alá hozó Joel Silver, a forgatókönyvet pedig Anthony Bagarozzi (Rendes fickók) és a vele gyakran együtt dolgozó Chuck Mondry írja. Az Országúti diszkó annak idején, bár begyűjtött néhány Arany Málna-jelölést, az „annyira rossz, hogy az már jó” eseteként igazi kult-klasszikussá vált a bunyót filozófiával és költészettel keverő főhősnek, és benne Swayze alakításának köszönhetően, és a jegypénztáraknál is szépen termelt: 61 millió dollárt hozott, Gyllenhaalnak pedig remekül állnak a hasonló szerepek, így vélhetően az új projekttől is sokat várnak. A remake a Dominikai Köztársaságban forog majd, a premierdátumot egyelőre nem jelentették be.