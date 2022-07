Meghalt Bob Rafelson rendező, aki hétszer dolgozott együtt Jack Nicholsonnal

89 éves korában meghalt Bob Rafelson amerikai rendező és producer, aki a hatvanas években indult hollywoodi reneszánsz egyik legfontosabb alakja volt. Felesége, Gabrielle közlése szerint Rafelson aspeni otthonában, szerettei körében hunyt el – írja a Hollywood Reporter.

A rendező nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az új-Hollywoodként is ismert filmes mozgalom kiteljesedjen a hatvanas évektől. Legismertebb filmjei közé tartozik az Öt könnyű darab (1970) vagy A postás mindig kétszer csenget (1981) – mindkettőben Jack Nicholson játszotta a főszerepet, akivel egyébként karrierje során különféle minősítésben összesen hétszer dolgozott együtt.

Producerként független filmeket készítő produkciós irodát is működtetett Bert Schneiderrel, ezen keresztül ő volt az életrehívója a Monkees nevű zenekarnak, amely a hatvanas évek egyik nagy sikere és a Beatles egyfajta amerikai kiadása volt. A zenekart egy tévésorozat miatt válogatták össze, amely négy éven át nagy sikerrel futott az NBC-n. A Monkees egyetlen ma is élő tagja, Micky Dolenz Twitteren búcsúzott a rendezőtől, akinek saját szavai alapján örökké hálás lesz azért, amiért meglátott benne valamit. A zenész azt is hozzátette, hogy még volt lehetősége üzenetet küldeni a rendezőnek halála előtt, amelyben megköszönte mindazt, amit érte tett.

1) One day in the spring of 1966, I cut my classes in architecture at LA Trade Tech to take an audition for a new TV show called, “The Monkees”.The co-creator/producer of the show was Bob Rafelson. At first I mistook him for another actor there for the audition. pic.twitter.com/X5XKxATqPt

— Micky Dolenz (@TheMickyDolenz1) July 24, 2022