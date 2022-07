Életrajzi film készült Radics Béláról

Elkészült, már vágják, októberben pedig a tervek szerint be is mutatják A Radics – A megátkozott ember című zenés életrajzi filmet Radics Béláról, az Atlantis, a Pannonia, a Sakk-Matt, a Tűzkerék és a Taurus negyven évvel ezelőtt, fiatalon elhunyt gitárosáról, derül ki a rendező Klacsán Gábor Magyar Hírlapnak adott interjújából.

A rendező szerint A Radicsban „másképp keverednek a dokumentumfilmes és játékfilmes elemek, mint szokásos, és más filmes műfajok is jelen lesznek”, a film végig követi majd Radics életét és karrierjét a gyerekkorától egészen a haláláig, az úttörőként megnyert tehetségkutatóktól az angolszász zenék megismerésén át a saját zenekarokig. Négy koncertet, amelyen négy különböző együttesével, az Atlantisszal, a Sakk-Mattal, a Taurussal és a Tűzkerékkel játszott, reprodukáltak is a filmben.

A forgatókönyv Szentesi Zöldi László alap-forgatókönyve, és Bálint Csaba kutatásai alapján született, az operatőri munkát a rendező, valamint Gratz Márk látta el. A kisfiú Radicsot Stépán-Kovács András játssza a filmben, a felnőtt Radics Rák Zoltán lesz, apja Trill Zsolt, anyja Zsurzs Kati. Som Lajost Király Attila alakítja, Fenyvesi elvtársat pedig Bede-Fazekas Szabolcs. Több magyar zenész is felbukkan a filmben, így Vilmányi Gábor, Vörös István, Rudán Joe, Mátyás Attila, Hrutka Róbert és Tiszai Vivien. Radics gitárjátékát Alapi István idézi meg a filmben.

A rendező elmondta, hogy szerettek volna még a mostaninál is több zenészkollégát megszólaltatni a filmhez, ám többen már nem érhették meg a forgatást – ami egyébként még most is tart, bár a meglévő részek vágása már elkezdődött. Terveznek még forgatni például Tátrai Tiborral is. Emellett, mint mondja, megírt szereplők is kommentálják majd a jeleneteket, kinézve a filmből.

Nagyon magas színvonalon zenélt, és nem kötött kompromisszumokat. Karizmatikus figura volt. Ha a színpadon állt, mindenki őt figyelte. Tízezrek mentek el a koncertjeire. Mégis alig maradt utána lemez, hangfelvétel, így emlékekben, beszélgetésekben, dalai továbbjátszásában, és leginkább az utókorra gyakorolt hatásában él tovább

– mondta el a rendező Radics Béláról.