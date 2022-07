Lenne-e ma helye a mozikban a 30 éves Elemi ösztönnek?

Harminc évvel ezelőtt, 1991. július 10-én mutatták be Magyarországon az Elemi ösztönt. Az évforduló apropóján a Hollywoodből tudósító külföldi újságírók szervezete a film forgatókönyvíróját, a magyar származású Joe Eszterhast kérdezte még márciusban. A beszélgetésen Eszterhas elmondja, hogy szerinte mi tette akkora sikerré annak idején az Elemi ösztönt – nem meglepő módon Sharon Stone-ra hivatkozik elsősorban –, de ennél izgalmasabb a kérdés, hogy lenne-e helye egy olyan filmnek, mint az Elemi ösztön, a mai mozikínálatban.

Eszterhas ezzel kapcsolatban pesszimista választ ad: szerinte a szuperhős- és egyéb családi filmek árnyékában a csak felnőtteknek szóló, merészebb és intelligensebb filmek óriási kihívásokkal néznek szembe a moziforgalmazásban.

Az interjú vágott változata itt megtekinthető:

Korábban többször is írtunk az Elemi ösztönhöz kapcsolható témákról. Sharon Stone nyilatkozatai alapján bemutattuk, hogy a film forgatása és reklámkampánya a #MeToo utáni időszakból nézve erősen problematikus volt; írtunk az erotikus thrillerek hollywoodi aranykoráról; de azt a kérdést is alaposan körbejártuk, amit Eszterhas is érint az interjúban, vagyis hogy hová tűnt a szex Hollywoodból.