Járai Máté: Anyagilag is nagy érvágás volt, hogy lekerültem a képernyőről

Július 4-én, hétfőn reggel, közel két hónapos eltiltás után tér vissza a képernyőre Járai Máté, akit májusban szerződésszegés miatt függesztett fel az RTL Reggeli. A műsorvezető bűne az volt, hogy nem egyeztetett a csatornával arról, hogy bizalmas, a műsor készítését és szerkesztését érintő kérdésekben nyilatkozik másoknak.

Járai Máté most a Blikknek nyilatkozott arról, hogyan élte meg az elmúlt időszakot:

Amikor közölték, hogy egy ideig nem leszek a műsorban, azt gondoltam, hogy egy hónap biztos iszonyatosan sok lesz, meg fogom érezni. Megmondom őszintén, nem volt nap, hogy ne jutott volna eszembe a Reggeli. Minden nap belenéztem az adásba, figyeltem az adásmenetet, megnéztem a szülési szabadságra készülő Nádai Anikó utolsó adását is. Sokat gondolkoztam azon, hogy a hirtelen jött nagy szabadság és sok idő… Hogy miért is alakult ez így? Minden ilyen ügy az embernek tanulság, nekem is meg kellett tanulnom a médiában való részvételt, azt, hogy hogyan kell működnöm ebben a kegyetlen világban. Hibáztam, mert olyan dolgokról beszéltem, amiről a szerződésem alapján nem lehet. Hiába éreztem úgy, hogy jól teszem, ha kimondom azt, ami az én igazam, a protokollt nem tartottam be, és ilyet nem lehet tenni