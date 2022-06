A zenész ötvenéves volt.

Életének 50. évében elhunyt Kőváry Péter, a Kontroll zenéjét is adó Neo, illetve a klasszikus rockot képviselő, a Dalban is feltűnt Peter Kovary & The Royal Rebels egykori frontembere – jelentette be a Facebook-on testvére, Kőváry Zoltán.

A 2020 végén első szólódalával is előállt, a kétezres évek derekán sikeres DJ-karrierbe is kezdett zenészt hosszú, súlyos betegség után érte a halál.