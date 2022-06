Előzetest kapott a Stranger Things évadfináléja, és tényleg elszabadul benne a pokol

Összeérnek a szálak az utolsó két részben.

Köztudott újdonság, hogy a Netflix saját hagyományaival szembe menve kettészedte a Stranger Things negyedik évadát, így az első hét epizódot gyorsan ledaráló rajongóknak több mint egy hónapot kell várni az utolsó két részre. A finálé július 1-én érkezik a platformra, és most egy előzetes is jött hozzá, amiből sok minden ugyan nem derül ki, de annyi igen, hogy ezúttal is eldurvulnak az események Hawkinsban és máshol is, mert az olykor különböző kontinenseken futó szálak várhatóan összeérnek majd.

Az utolsó két részt a trailer nélkül is elég nagy várakozások övezik, ami nem csoda, tekintve, hogy a negyedik évad eddig bemutatott szeletével a Stranger Things a Netflix legnézettebb sorozatává vált, maga mögé utasítva a Bridgerton második évadát. Kritikánkat itt olvashatják:

És íme az előzetes: