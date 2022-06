Elindult a Disney+ Magyarországon, impozáns a kínálat

Kilencszáz filmmel, nyolcszáz sorozattal, ezek közül százötven saját gyártású címmel ma megérkezett hazánkba is a Disney streamingplatformja, a Disney+, ahol a Disney saját tartalmai mellett a Pixar, a Marvel, a Star Wars, a National Geographic tartalmai is elérhetők, illetve a Star márka alatt a Hulu címeinek egy jó része is.

Ami azt jelenti, hogy itt vannak a Marvel-filmek és sorozatok, a Star Wars-saga minden része és oldalága Boba Fett-tel, Mandalórival és Obi-Wan Kenobival, a Pixar rövid- és egészestés animációs filmjei, azok is, amelyeket eddig nem láthattunk Magyarországon, a Disney új címei mellett a legrégebbi, vintage menübe gyűjtött klasszikusok, animációsok és élőszereplősök egyaránt – a ’90-es években készült tartalmak Kacsamesékkel, Chip és Dale-lel, Oroszlánkirállyal, Őserdő hősével és a Micimackó-rajzfilmsorozattal külön menüpontba gyűjtve. A National Geographic a klasszikus természetfilmek mellett riport-, portré- és dokumentumfilmeket is tartalmaz, a Star márka alatt pedig például a várva várt Pam és Tommy, a nemrég a mozikban futott West Side Story, a Family Guy és A Simpson család részei, az Így jártam apátokkal, de aki régi sorozatkedvenceket pörgetne le, azoknak ott van A Grace klinika, a Glee, a Dr. Csont, a Gyilkos elmék, valamint egy sor kritikuskedvenc film és sorozat, illetve valóságshow-k is.

Ezek közül az összes nézhető valamilyen formában magyarítva, ha nem szinkronnal, akkor felirattal, és tekintélyes az extra nagy felbontásban, 4K-ban elérhető tartalmak száma is. Előfizetni a mai naptól havonta 2490 forintért lehet, vagy az éves előfizetés tíz hónap áráért, azaz 24900 forintért érhető el, de aki tegnap éjfélig előfizetett, az még ennél is nagyobb kedvezménnyel, nyolc hónap áráért kaphatta meg a tizenkét hónapos előfizetést.