A Stranger Things alkotói elismerték a hibát, amit a rajongók szúrtak ki a sorozatban

Ross és Matt Duffer elismerte, hogy hibáztak a Stranger Things negyedik évadjának egy eseményével kapcsolatban: egyszerűen elfelejtettek egy korábbi évadban szereplő tényt.

Történt ugyanis, hogy a rajongók észrevették, hogy a negyedik évad görkoris jelenete, amikor Tizenegyest megszégyenítik a rosszfej iskolatársai, március 22-én történt, ez az időbélyeg szerepelt ugyanis a kamera felvételén, amelyet az incidens során készítettek. Igen ám, de a keményvonalas rajongók emlékeztek rá, hogy ez a dátum nem egy akármilyen nap a sorozatban, hanem Will Byers születésnapja. Ami elég szomorúan telt a negyedik évadban: Will kénytelen volt ötödik kerékként kísérgetni Mike-ot és Tizenegyest, ráadásul Mike még össze is veszett vele, sőt, anyja, Joyce még aznap bejelentette, hogy lelép egy gyors alaszkai utazásra. És senki, de senki nem kívánt boldog születésnapot a fiúnak, akivel az egész történet elkezdődött.

A Duffer-testvérek a Varietynek reagáltak a rajongók csalódására, elmondva, hogy sajnos, amint a szereplők, úgy ők is egyszerűen elfelejtették Will születésnapját. Most, utólag pedig már aligha tudnak vele mit kezdeni.

A rajongók egyébként onnan tudták, hogy ez a dátum Will szülinapja, hogy anyja a sorozat második évadjában egy születésnapi történettel próbálta fiát megmenteni az aktuális főgonosz karmaiból, ebben a történetben említette a március 22-t.

Hat évvel ezelőtt írtam le azt a dátumot!

– védekezett Ross Duffer, hozzátéve, hogy a rajongóknak teljesen igazuk van, és hogy nagyon sajnálják a hibát. Testvére, Matt pedig hangsúlyozta, hogy a nagyobb, összetettebb történetek szerzőinek szokott lenni arra egy külön emberük, hogy a történet adatainak kontinuitását ellenőrizzék, és bár nekik is szükségük lenne rá, nincs ilyen emberük. Hangsúlyozták, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyik szereplőjüket kevésbé szeretnék a másiknál, és hogy ezután nagyon fognak figyelni, hogy például Dustin ebben az évadban említett születésnapját ne felejtsék el a későbbiekben.