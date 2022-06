Megérkezett a Mandalorianből kirúgott Gina Carano filmjének előzetese

Elkészült a Gina Carano főszereplésével forgatott Terror on the Prairie (Terror a prérin) című western előzetese. A trailer klasszikus zsánerfilmet ígér cowboykalapos rosszfiúkkal és anyatigris főhősnővel, amiatt mégis érdekes, az a főszereplő előtörténete. Gina Carano ugyanis a nagy sikerű Mandalorian című sorozatban szerepelt, ám a Disney tavaly kirúgta, miután Carano azt bírta írni az Instagramon, hogy a republikánus szavazókat ugyanolyan üldöztetés éri, mint a zsidókat a náci időkben. Az MMA-harcosból lett színésznő pár nappal később mentőövet kapott a Daily Wire nevű konzervatív médiavállalattól, akik saját streaming-felületükön tervezik forgalmazni a filmet annak június 14-i bemutatása után, amelyben Carano nemcsak főszereplő, de producer is. A rendezés Michael Polish (Northfork, Twin Falls Idaho) munkája, a forgatókönyvet Josiah Nelson írta.

A Daily Wire segít valóra váltani az egyik álmomat, hogy saját filmet fejlesszek. Imáim meghallgattattak. Ez a remény üzenete mindazoknak, akik a totalitárius csőcselék általi eltörlés félelmében élnek. Csak most kezdtem ez hallatni a hangom, amely most szabadabb, mint valaha, és remélem, ez másokat is hasonló tettekre inspirál. Nem törölhetnek el minket, ha nem hagyjuk

– nyilatkozta a projekt kezdetekor Carano, aki korábban már a maszkviselés elleni, illetve a választások állítólagos elcsalásáról szóló összeesküvés-elméleteket is népszerűsített. Botránya kapcsán elmerengtünk a cancel culture (eltörléskultúra) jelenségén.