Egy egész filmre való autós üldözést és akciójelenetet zsúfoltak az új Mission: Impossible előzetesébe

Hivatalosan is megérkezett a Mission: Impossible Leszámolás Első rész (Mission: Impossible Dead Reckoning Part One) első előzetese a hetedik a Mission: Impossible franchise-ban, amelyben Tom Cruise Ethan Huntot, az Impossible Missions Force (IMF) különleges ügynöke alakítja.

A trailerben visszatér a sorozat több szereplője is, köztük franchise fontos alakját, Luther Stickellt alakító Ving Rhames, továbbá az Utóhatás sztárja, Vanessa Kirby, de újabb szereplők is feltűnnek, mint Simon Pegg és Rebecca Ferguson. Ezen kívül feltűnik a trailerben Henry Czerny is, aki az eredeti, 1996-os Mission: Impossible filmben szerepelt az IMF igazgatójaként, Eugene Kittridge-ként, bemutatva a közte és a Hunt között zajló feszült találkozást.

A rendkívül látványos trailerben van minden: autós üldözés, robbanások, látványos akciójelenetek, amikért az emberek a franchise-t szeretni szokták. A Mission: Impossible Leszámolás Első részét jövőre mutatják be a mozikban.