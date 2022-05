Nem túl barátságos hely a világ, ha női szemmel nézzük

Never, rarely, sometimes, always, azaz soha, ritkán, néha, mindig. Ez a négy válaszlehetőség számos mentális egészséggel kapcsolatos teszten, többek között azon is, amit olyankor kérdeznek végig, ha egy fiatal lány esetében felmerül, hogy szexuálisan nincsen biztonságban az életében.

Közeledett már hozzád valaki az akaratod, az elutasításod ellenére? Soha? Ritkán? Néha? Mindig?

Nyomasztott-e már a partnered azzal, hogy szexelned kell vele? Soha? Ritkán? Néha? Mindig?

Figyelmen kívül hagyták-e már a kérésed, akaratod a szexszel kapcsolatban? Soha? Ritkán? Néha? Mindig?

Eliza Hittman Sundance-en bemutatott, Ezüst Medve-díjas és több tucat egyéb fesztiváljelöléssel és -díjjal elismert, 2020-as független filmjében – ami hozzánk a napokban érkezik meg a mozikba – nem pont ezeket a kérdéseket teszik fel a főszereplőnek, mégis kulcsfontosságúak ezek a fájdalmas, zavaros élményeket valami értelmezhetővé keretezni próbáló válaszlehetőségek. Nem véletlenül ez a négy válaszlehetőség lett a film angol eredeti címe – és egyszerűen felfoghatatlan, hogy miért került ki e négy szóból egy a magyar címadásnál. Érthetetlen döntés – de szerencsére a nálunk Soha, néha mindig címen futó filmnek nagyjából ez az egyetlen baja.

Autumn fura lány, már neve is az, azt jelenti: ősz. Olyan is, mint az évszak, amiről elnevezték, változékony és rejtelmes, egyszerre ragyogó és szomorkás, meleg és dermedt, és nem mindenki tudja, mit kezdjen vele. Ezt már a nyitójelenet kirajzolja: egy iskolai tehetségkutatónak látszó rendezvényen áll a színpadon, akusztikus gitárral, flitteres szemfestékkel énekel fájdalmas szerelmes dalt. Amikor a közönségből valaki bekiabálja, hogy kurva, csak pillanatra áll meg, aztán csakazértis végigcsinálja, amikor apja, ez a megkeseredett, rosszindulatú lúzer a fellépés után folyamatosan cseszegeti, elküldi a fenébe és otthagyja az asztalt, a szomszéd asztalnál bunkózó fiút meg úgy önti pofán egy pohár vízzel, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Ugyanakkor Autumnnak ez a karakánsága dermedt ijedtséggel keveredik, a lány ugyanis terhes, és tizenhét évesen ez nem épp örömteli hír a számára, bármit is sugalmaz a helyi rendelő munkatársa.

A terhesség-megszakításhoz az államban szülői beleegyezés szükséges, amit Autumn nem szívesen kérne a seggfej apjától, sem az alapvetően kedves, de a lányával a kapcsolatot nem lelő anyjától, és a neten talált elvetélési trükkök sem vezetnek eredményre, így a lány unokatestvérével – egyben az egyetlen emberrel, aki a barátjának tűnik –, Skylarrel osztja meg, hogy mi a helyzet. Vele döntik el, hogy akkor bizony egy másik államban kérnek orvosi segítséget. Otthon kamuznak valamit, New Yorkba utaznak egy rendelőbe, ahol a szülők bevonása nélkül is elvégzik az abortuszt. Az ügy azonban nem tud elég simán menni, újabb és újabb akadályok jönnek, a pénz elfogy, se szállás, se étel, se segítség – ami akadna, azt Autumn a bizalmatlansága miatt nem képes elfogadni. Csak Skylar, ez az angyalszerű jelenség tud segítségére lenni, ő is inkább csak a jelenlétével. A tinik, akik felnőttként viselkednek, de elveszettségükben inkább csak egyre gyermekibbnek látszanak, csak vonszolják a hatalmas gurulós bőröndjüket, csendben tűrik a kálváriát, amivé ez az út vált abban a reményben, hogy legalább megéri majd.

Eliza Hittman nagy emberismerettel – ez a harmadik, tinikről szóló filmje –, egészen csodálatosan mesél. Szűkszavúan, takarékosan, hatékonyan, finom költőiséggel és olyan csendes bátorsággal bontogatva a tabukat, ahogy azt nem sokan mernék és tudnák utánacsinálni. Ő is alig tudta: a filmnek nyolc év kellett, hogy megvalósuljon, többek között épp a meglehetősen átpolitizált témája miatt, azután pedig, hiába az egyöntetű kritikai siker, a forgalmazása ment félre, az Egyesült Államokban a koronavírus miatt először csak on-demand jött ki, a mozik újranyitása után meg elsöpörte a konkurencia. Innen nézve különös szerencse, hogy a magyar mozikba most, két évvel később mégis elhozzák – még ha nincsenek is illúzióim a film majdani nézőszámairól: egy ismeretlen színészekkel, nem túl ismert rendezőtől érkező csendes, fájdalmas abortuszdráma nem pont az a film, amire a magyar nézők tipikusan százezerszám rohannak a mozikba. Ami önmagában is nagy kár, onnan nézve meg pláne, hogy ez a film az egyik legjobb, ami 2022-ben eddig a mozikba került. Ráadásul pont akkor, amikor Amerikában a Legfelsőbb Bíróság hozhat egy olyan döntést, amely miatt nők milliói veszíthetik el az abortuszhoz való jogukat.

Hittman amatőr szereplőt választott Autumn eljátszására, egy Sydney Flanigan nevű fiatal nőt, akit a film hatására azért szépen felfedeztek – érthető módon, mert olyan jelenléttel, olyan érzékenyen alakítja Autumn szerepét, mintha mindig is ezt csinálta volna, nem tűnik mellette profibbnak a lényegesen gyakorlottabb Talia Ryder, aki Skylart alakítja. Pedig mindkettejük szerepe csaknem teljesen szövegmentes – ez is gyönyörű rendezői húzás: amint lekerül róluk a teher, a két lány szinte a teljes történet során fenntartott szorongó némasága tinilányos nevetgélésekbe oldódik. A főszereplők párosa telitalálat, gyönyörűen működnek együtt és külön is, Ryder édesebb, lágyabb Skylarje Flanigan dermedt, zárkózott Autumnjának komplementere, és miközben karakterük teljesen máshonnan nézi a világot, rájuk ugyanaz a világ néz vissza – egy nem túl szívderítő világ.

A rendező egy, a nőkkel egyértelműen ellenséges környezetet ábrázol – joggal –, finom Mária-allegóriával, ami a filmplakáton a legegyértelműbb: ahogy Máriának, úgy Autumnnak sincs hova mennie, mindkettejüket afféle védangyalként kíséri társuk, aki csak jelen lenni tud, a terhet átvenni nem. Hittman világlátása sötét, de annak a valósággal ápolt kapcsolata megkérdőjelezhetetlen: nemcsak, hogy nem nagyon kapnak segítséget, támaszt, de nyálkás alakok vesznek körül bármely két, tetszőlegesen kiválasztott tinilányt, a nézőre rájön a hányinger már a szóhasználattól is, amit egyik-másik férfi megenged magának. Az enyhébb-durvább szexuális zaklatás mindennapos munkahelyi és iskolai élményük, és nem nagyon tudnak olyan közlekedési eszközre sem felszállni ilyen-olyan közeledések nélkül – aki nem hiszi, hogy a világ, bizony, sokaknak ilyen, annak a #temiketkapsz hashtaggel a közösségi médiába posztolt történetek olvasása javasolt.

A legnagyobb tabu, amit Hittman megpiszkál, mégsem az undorító, legjobb esetben is lerázhatatlan férfiakról szól, hanem arról, ahogy ezekre a nők időnként reagálnak. Arról, ahogy a női erőt férfibefolyásra cserélik: a két lányt szorult helyzetükből az egyik ilyen kéretlen közeledő húzza ki, nyilván nem minden érdek nélkül. Hittman nem minősít, csak felveti a témát: viszont-visszaélés, prostituálódás lenne ez, vagy valamiféle kimondatlan egyensúly áll helyre, amikor egy férfi finanszírozza nők kiútját olyan bajokból, ahová egy másik férfi hibájából kerültek? Erről nem nagyon tudunk még beszélni – hiszen a feminizmus, a nők számos fronton elnyomott helyzete, a #metoo ügy során felszínre került rendszerszintű hatalmi visszaélések káosza mellett az ilyen játszmák szégyene megfojtja a nők hangját. De a jelenség létezik, képmutatás lenne úgy tenni, mintha nem létezne – és jó, hogy erről szó esik, és hogy itt és így: ezt egy női rendező női forgatókönyvéből, ilyen színésznőkkel, ilyen női szemszögből szabadott csak megmutatni. Hittman nem aktivistáskodik, filmje nem abortuszpárti kurzusfilm, hanem intim karakterdráma, egyszemélyes történet, ha úgy tetszik: magánügy.

A Soha, néha, mindig (Never Rarely Sometimes Never) május 5-től látható a hazai mozikban. 24.hu: 10/10