Együtt a város az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon (x)

Idén április 29. és május 15. között 42. alkalommal táncol, zenél, játszik és ünnepel együtt a város a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A kerületeken, közösségeken és műfajokon áthúzódó programkavalkád 17 nap alatt 100 helyszínen 170 programmal szólítja meg a városlakókat. Nemzetközi sztárok, hazai kiválóságok, helyi progresszív alkotók és közösségi kezdeményezések egyaránt helyet kapnak az idei kínálatban.

Az idei Tavaszi Fesztivál a Tánc világnapján kezdődik, a város számos pontján tűnnek fel flashmob-szerűen táncosok a Kolosy tértől a Teleki térig, a Fény utcai piactól a Városmajorig, este pedig a Duda Éva Társulat Golden Section / I Shall Be Free című dupla bemutatója avatja fel az egykori margitszigeti Ásványvízpalackozóban nyíló Kristály Színteret. Szombaton ugyanitt a Mozduljunk együtt! a családokat, a Madách téren kialakított Tavaszi Tánctér pedig a társastáncok szerelmeseit várja egésznapos közösségi programmal.

Április 30-án este a Budapesti Fesztiválzenekar koncertje lesz a Tavaszi Fesztivál nyitóhangversenye: az Egyesült Államokból érkező karmesterrel és szólistával különleges amerikai műsor hangzik el a Budapest Kongresszusi Központban. Az eseményre anyák napi figyelmességként ajándékjegy akciót is hirdet a BTF. Az Európa-napot Csillagórák címmel, Bach, Ligeti és Beethoven műveivel köszönti a Magyar Zene Házában Dubóczky Gergely és a Budapest Sound Collective.

Május 4-én és 5-én Avignon és Athén után a Vígszínház színpadán látható Mundruczó Kornél világhírű rendezése a Pieces of a Woman a TR Warszawa előadásában. A filmvásznon és a Netflixen is zajos sikert aratott Közép-Európában játszódó családtörténet felkavaró vízió modern nőkről, akik azért harcolnak, hogy maguk dönthessenek saját életükről.

A női hangok számos műfajban és megközelítésben járják át a Tavaszi fesztivált. Az Anyacsak1 színházi fesztivál a szülővé válás témájában kínál előadásokat, workshopokat és beszélgetéseket, a CEU auditoriumában Saját szoba címmel a Metrum Ensemble tart színházkoncert ősbemutatót, ugyanitt Női dalok hangzanak el Ausztriából, a Margit Nappaliban Anyawellness, a Szeszgyár Kertben Ökofeminista Fesztivál nyújt kikapcsolódást, míg a Kiscelli Múzeumban három látványtervezőnő Testmaszkok gyűjteménye mutatja be a jelmezek emancipálódását.

Több jelentős autonóm kezdeményezésnek is partnere idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál, köztük az első alkalommal megrendezett JazzFest Budapestnek, a KirakArt – utcai kiállítás- és performansz-sorozatnak, vagy a felnőtteknek szóló Zsinór nélkül független bábszínház fesztiválnak. A Szabad Terek Majálisán az ország legmenőbb civilszervezetei mutatkoznak be, a Freeszfe pedig már második alkalommal szervezi meg a Freeszemlét, ahol ismét a szabadság lesz a főszereplő. Létezik egy alternatív Budapest is, az ALT.BP hálózata, aminek pontjai a fesztivál teljes ideje alatt, tíz helyszínen kapcsolódnak szubkulturális minifesztivállá.

Új fesztiválhelyszín születik

Az idén 100 éves Városmajori Szabadtéri Színpad Kristály Színtér néven új kulturális és közösségi helyet indít a Margitszigeten a közel százéves, Bauhaus stílusú egykori ásványvíz-palackozó üzem épületében. A már említett táncos és közösségi programok után az ESZME Fesztivál szabadúszó előadóművészek és társulatok alkotásait mutatja be, a Trafó Belgiumból hozza el Alexander Vantournhout/Not Standing újcirkusz produkcióját, május 13-tól pedig egy itthon kevéssé ismert műfaj, az immerzív digitális művészet mutatkozik be a Cinema Mystica kiállításon, amit audiovizuális performanszok kísérnek.

A programsorozatba színes kínálattal kapcsolódik az 1., 2., 3., 8., 11., 15. és 22. kerület, ahol rengeteg érdekes helyszínt és történetet fedezhetünk fel a helyi alkotók vagy akár az odalátogató brit, német, holland művészek vezetésével. Így válik a Budapesti Tavaszi Fesztivál a legkülönfélébb irányzatok és kezdeményezések gyűjtőplatformjává, életre keltve egy valódi ünnepet, amelyben együtt a város.

Még több Budapesti Tavaszi Fesztivál, itt: www.btf.hu