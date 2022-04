Pillanatok alatt lefeküdt az új lakótársával, ezzel ki is siklott a kapcsolatuk

Három francia fiatal hétköznapjairól, ki nem mondott érzéseiről, szerelmi és szexuális játszmáiról szól a tavalyi cannes-i versenyben bemutatkozott, most itthon is a mozikban látható Ahol a nap felkel Párizsban. Jacques Audiard rendező sokat mutatja ruha nélkül a hőseit, mert szex közben látjuk őket a legőszintébbnek. Egy kicsit azért Párizs 13. kerületét is megismerjük, ahol a történet játszódik. Kritika.