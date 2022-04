Ledöntötték, majd szeméttelepre vitték Zsukov szobrát Harkivban

Georgij Konsztantyinovics Zsukov (1896-1974) a második világháború egyik legfontosabb stratégájaként, a Vörös Hadsereg vezérkari főnökeként, illetve a Szovjetunió marsalljaként osztatlan népszerűségnek örvendett a Szovjetunióban, hiszen a Berlin elleni támadás levezénylése mellett a kurszki csatában is kulcsszerepet játszott – ennek megfelelően a Szovjetunió Hőse címet, illetve a Lenin-rendet is négyszer vehette át, sőt, 1945-ben még az amerikaiak által a külföldi haderők tagjainak adományozható legmagasabb kitüntetése, a Legion of Merit is a mellkasára került.

A közel másfélmilliós Harkiv lakói, illetve az ukránok ezt a pozitív képet nyilvánvalóan nem osztották, így az ukrinform szerint 400 ezer honfitársuk haláláért felelős katona mellszobrát délelőtt pillanatok alatt egy csapatnyi egyenruhás férfi közreműködésével ledöntötték a talapzatáról.

A városi hatóságok által hosszú ideje ellenzett eltávolítás ma, helyi idő szerint 11 órakor történt, a Twitteren pedig egy rövid videót is megosztottak róla, amin jól látszik, hogy az egyenruhás férfiak egyszerűen csak fogtak egy Kamazt, és lerántották vele a helyéről:

