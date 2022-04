Meghalt Jimmy Wang Yu, A félkarú harcos és más kungfu filmek sztárja

A hongkongi harcművészeti filmek tették világhírűvé.

Egy tajpeji kórházban meghalt a 79 éves tajvani színész, Jimmy Wang Yu, aki egy időben a harmvűvészeti filmek legnagyobb sztárjai közé tartozott. Halálát egy hat éve tartó, közelebbről meg nem nevezett betegség okozta.

Wang Yu Sanghajban született, de a 60-as évek Hongkongjában lett belőle akciófilmes sztár. Legismertebb filmje az 1969-es A félkarú harcos, amelynek főhőse egy kardpárbajban veszíti el egyik karját, de így is a legveszedelmesebb kardforgatóvá válik. Ez a szerep az egyik legnépszerűbb színésszé tette Wangot Ázsiában, és az amerikai filmrajongók közt is ismertté vált. A félkarú harcosnak két folytatása is született a következő években, majd jöttek újabb sikeres filmek, mint A hongkongi ember vagy A repülő guillotine.

A színésznek a filmvásznon kívül is mozgalmas élete volt: egyszer megvádolták gyilkossággal, de később ejtették a vádakat. Wang 1997-ben visszavonult a színészettől, de 2011-ben visszatért a Wu Xia című filmmel.

Mindig emlékezni fogunk a kungfu filmekhez való hozzájárulásodra és a fiatalabb generációknak nyújtott segítségedre és bölcsességedre. A filmjeid pedig tovább élnek a rajongóid szívében. Hiányozni fogsz

– írta a Facebookon Jackie Chan, és Ang Lee is megrendült szavakkal búcsúzott a színésztől. Wang Yu halálát lánya jelentette be az Instagramon: