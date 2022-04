Április 1-je alkalmából ugyanazt az időhurkos filmet vetíti a Paramount egész nap

Annak idején hazánkban a járványügyi lezárások után egy rövid időre kinyitó mozikban nem kapott túlságosan nagy figyelmet az utóbbi évek egyik legjobb romkomja, a Palm Springs, pedig a film annak idején a Sundance-en debütált, és mind a kritika, mind a közönség eléggé odavolt érte, mi is. Akárhogy is, most bőven kap alkalmat az ország a pótlásra: a mai napon, április 1-jei tréfaként a Paramount egymás után tizenkétszer vetíti le a filmet, ma reggel 8-tól holnap reggel 6-ig.

A döntés tréfa-faktora abból adódik, hogy a film a jól ismert, ám ritkán igazán jól megvalósult időhurkos toposszal tesz egy újabb próbát, és sikerrel jár: magyarán a csatorna egy olyan filmet ad le újra és újra (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 és 22 órakor, éjfélkor, 2-kor és 3:35-kor), amelyben ugyanazok a dolgok ismétlődnek meg újra és újra.

A filmben Andy Samberg a főszereplő, aki J.K. Simmonsszal keveredik egy időhurokba egy kaliforniai luxusesküvőn, majd Cristin Milioti is csatlakozik hozzá, ha nem is önszántából, és mivel meghalni egy újra ás újra elinduló napon úgysem lehetséges, adnak az élményeknek. A Paramount ezen kívül a film szüneteiben a Palm Springs ihlette kamu reklámokkal is felül a bolondok napja vonatra.