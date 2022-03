Áprilisban visszatér az ATV-re az ország legnehezebb kvízműsora

Áprilistól júniusig ismét az ország legokosabbjait keresi Rónai Egon az ATV korábban nagy sikerrel futó kvízműsorában, az 500 – Az ország géniuszában – árulta el Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója a SorozatWikinek.

Németh azt is megosztotta, hogy ősszel egy másik műveltségi vetélkedő is feltűnik a csatorna kínálatában:

Az 500 második évada április 19-től kedd, szerda és csütörtök esténként lesz látható az ATV-n, amelyet Wisinger János, a műsor producere az csatorna történetének egyik legsikeresebb műsorának nevezett:

A televíziózás történetének egyik legnehezebb kvízműsorában a nyeremény most is 50 millió forint lesz. A vetélkedő felvételei már zajlanak az ATV stúdiójában, a nézők pedig pár héten belül megtudhatják, lesz-e olyan versenyző, aki a világon először meg tud válaszolni 500 kérdést anélkül, hogy egymás után háromszor hibázna. A műsort most is ugyanazok a szakemberek készítik, mint a 2019-es szezont, illetve a szintén az ATV-n futó, nagy sikerű Géniuszt