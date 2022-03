Guillermo del Toro bírálta az Oscar-gálát lerövidítő filmakadémiát

Az Oscar-díjas filmrendező egy hollywoodi díjátadón szólalt fel a döntés ellen.

Több Oscar-kategória díjazottja az élő díjátadó gála előtt kapná meg az Oscar-szobrot március 27-én – derült ki néhány nappal ezelőtt. A hollywoodi kritikusok szervezetének filmes életműdíját hétfőn átvett rendező, Guillermo del Toro köszönőbeszédében erre reagált, kijelentve, hogy a filmkészítés csapatmunka, és a döntés háttérbe szorítja az érintett kollégákat.

Együtt csináljuk a filmeket, és ők velünk együtt készítik őket. Mindent kockáztatnak, és csodává teszik a napot

– hangsúlyozta.

Del Toro szerint a filmakadémia rosszul időzítette a műsor lerövidítését célzó reformját, hiszen a változtatás miatt az Oscar-gála napján

a rövid dokumentumfilm, a filmvágás, a smink és haj, az eredeti filmzene, a produkciós tervezés, az animációs rövidfilm, a kisjátékfilm és a hang díját az ünnepség előtt, délután 4 órakor adják át,

a rendező szerint azonban az idei nem lehet olyan év, amikor nem halljuk élőben a nevüket az Oscar-díjátadón.

A filmes a pandémiára utalva összefoglalta:

szükségünk van menedékre, élelemre, gyógyírre és történetekre.

A rendezők közül a döntés ellen elsőként nyíltan felszólaló Del Toro Rémálmok sikátora című új filmjét négy aranyszobrocskára jelölték, így a legjobb filmnek, operatőrnek, jelmeztervezőnek, illetve produkciós tervezőnek (ebben a kategóriában idén magyar jelöltet is találhatunk, a Dűnén dolgozó Sipos Zsuzsannát) járó elismerést is begyűjtheti.

Korábban az amerikai vágók szervezete közleményben hangsúlyozta csalódottságát:

Ennek az az üzenete, hogy egyes kreatív szakmák létfontosságúbbak másoknál. Semmi sem áll távolabb az igazságtól, és ezt mindenki tudja, aki filmet készít. A filmvágás művészetének és presztízsének előmozdítása iránt teljes mértékben elkötelezett művészek csoportjaként szenvedélyesen hiszünk abban, hogy a vágást – és a filmkészítés közös művészetének részét képező minden más kreatív szakterületet – egyenlő bánásmódban kell részesíteni.

A Variety a napokban arról számolt be, hogy az eredeti filmzene kategóriában érintett zenészcéh tagjai a bojkottot is fontolgatják, ha a gálán csak felvételről játsszák be a nyolc kategória díjainak átadását.

Az Oscar-gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a hollywoodi Dolby Színházban. 2018 után először lesz házigazdája a műsornak, ráadásul egyszerre három.

A legtöbb, 12 Oscar-jelölést idén a Jane Campion által rendezett, A kutya karmai közt című western kapta, Denis Villeneuve Magyarországon is forgatott, Dűnéje pedig tíz díjra esélyes.

(MTI)