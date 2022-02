Kína sem mentette meg Kenneth Branagh Poirot-ját a bukástól

A Halál a Níluson utolsó reménye a kínai mozinézőkben rejlett, de őket sem érdekelte túlzottan Poirot kackiás bajsza.

Egy héttel az amerikai premier után Kínában sem indított túl jól a Halál a Níluson: a múlt csütörtökön bemutatott film mindössze a negyedik helyen nyitott, 5,9 millió dollárt hozva ezzel. Csupán összehasonlításként: a kínaiak jelenlegi nagy kedvence, a The Battle at Lake Changjin II harmadik hete van a toplista első helyén, eddig 589, 2 millió dollárt hozott a kínai mozikban. A Halál a Nílusont másik két kínai produkció is megelőzte, a Too Cool to Kill és a Nice View.

A Halál a Níluson ezzel 75 millió dollárt szedett össze világszerte, amely egy drága sztárparádéhoz képest – 90 millió dollárból készült – bőven elmaradt a várt sikertől. Igaz, nem árt hozzátenni, hogy a film egyik főszereplője, Armie Hammer nyakig ül a botrányban, ám nem szabadna mindent erre fogni, hiszen valóban nem született korszakos remekmű. Pedig volt oka reménykedni a Disney-nek: a 2017-ben bemutatott Gyilkosság az Orient Expresszen anyagilag kifejezetten sikeres volt, több mint 350 millió dollárt hozott világszerte – annak ellenére, hogy a kritikusokat nem igazán győzte meg Branagh első Poirot-filmje.

Hiába nyitott azonban múlt héten az első helyen Amerikában a Halál a Níluson, borítékolható volt, hogy az Uncharted nagyon hamar kiszorítja majd az első pozícióból. Nagyon úgy fest, hogy Tom Holland neve mostanában tényleg aranyat ér, a Pókember: Nincs hazaút rekorddöntögető diadala után az Uncharted első hétvégéjén 139 millió dollárt hozott világszerte. Még Channing Tatum kutyás filmjének, a Katonadolognak is sikerült jól nyitnia, 15,1 millió dollárt hozott az észak-amerikai mozikban, ezzel második az Uncharted mögött. Hollandnak elmondhatja magáról, hogy kétszeresen szorította ki a dobogóról Branagh filmjét, a legújabb Pókember továbbra is kirobbanthatatlan a listáról, és a múlt hétvégén is 7,2 millió dollár értékben váltottak rá jegyet a tengerentúlon.