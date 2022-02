Babicsek Bernát emléke miatt is folytatja vele készült előadását Pokorny Lia

Pokorny Lia úgy döntött, hamarosan folytatja LIAison című zenés színpadi estjét, melyet Babicsek Bernáttal közösen hoztak létre, ezzel is ápolva a tragikus körülmények között meghalt zenész emlékét. Pokorny az RTL Reggeli című műsorában elmondta: áprilisban tér vissza a színpadra az előadás, melyben a Blikk tudomása szerint egy másik zenész kíséri majd harmonikán.

Egy rendkívüli tiszta és szép dolog született meg kettőnk között a színpadon, amelynek az erejét és az emlékét tovább szeretném vinni. Teszem ezt azért is, mert számomra a színészet szolgálat. Kaptam egy képességet, amellyel valamilyen módon tudok kommunikálni olyan élethelyzetekről, érzésekről, amelyek sokunkat érintenek és foglalkoztatnak.

– mondta el. Babicseket meg is idézik majd a színpadon, éspedig egy dallal, amit kimondottan ehhez az előadáshoz írt, most pedig született hozzá egy szöveg is.

Nagyon megnyugtató számomra, hogy a szerettei, közeli barátai is megerősítettek abban, hogy mindenképpen tovább kell vinni a LIAisont

– mondta terveiről. Babicsek Bernát családi házukban, a tavaly december 31-én történt tűzesetben vesztette életét. A zenész a Paddy and the Rats zenekarban is játszott, amely most emlékkoncertet szervez a tiszteletére.