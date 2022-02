Fül alakú radír miatt zúdult rá a népharag egy londoni Van Gogh-kiállításra

Komoly kritikák kereszttüzébe került a londoni Courtauld Galéria, ahol február elején Vincent van Gogh önarcképeiből nyílt kiállítás – írja a Guardian. A tárlathoz hangolták a múzeum szuvenírboltjának kínálatát is, ám a kulturális élet több szereplője is kiakadt azon, mit kínálnak az üzletben, illetve a galéria webshopjában. A könyvek, zoknik és printek mellett kapható például fül alakú radír, szappan és egy „érzelmi elsősegélydoboznak” nevezett szuvenír is. Az utóbbiban húsz különböző témakörben sorolnak fel nehéz élethelyzeteket, amelyekhez tanácsok olvashatók a kártyalapokon. A szappan csomagolásán a jellegzetes van gogh-i napraforgók és a festő arcképe mellett az alábbi ajánlás olvasható: „gyötrődő művészeknek, akik imádják a buborékokat.”

Az ajándéktárgyakon a brit művészvilág több tagja is felháborodott, sorra nyilatkoznak a magazinoknak ízléstelennek nevezve a galéria húzását. Charles Thomson brit költő szerint a szuvenírekkel az öngyilkosságból és a mentális zavarokból űz gúnyt a galéria. A Daily Mailnek azt nyilatkozta:

David Lee, a The Jackdraw magazin műkritikusa szerint legalább annyira ízléstelen ilyen szuveníreket árulni, mintha egy Frida Kahlo kiállításon kínálgatnának műlábakat.

De nemcsak az újságok hasábjain, hanem a közösségi oldalakon is többen hangot adtak nemtetszésüknek. Az egyik felhasználó például azt írta a fül alakú radírhoz: „Képzeld el, hogy idegösszeroppanásod van, levágod a füledet, évekkel később pedig radírként árulják.”

imagine having a historic mental breakdown and cutting your ear off then years later it’s sold as an eraser pic.twitter.com/C6TirXihZg

— Rob N Roll (@thegallowboob) October 30, 2021